Погода в Украине 13 мая будет сильно отличаться в зависимости от региона
Как передает Politeka.net, в четверг по всей Украине ожидается потепление. Весна наконец-то начнет вступать в свои права, вытесняя холода и ночные заморозки. Правда, настроение жителей западных областей омрачат проливные дожди с грозами.
Так, 13 мая на Западе ожидаются грозы и сильные дожди. При этом температура воздуха будет достаточно комфортной. Практически во всех регионах столбики термометра прогреются до 16-18 градусов, а во Львовской и Закарпатской областях потеплеет до 17-19 градусов.
В центральных областях дождей не предвидится. Там будет солнечно и тепло. Воздух прогреется до 16-18 градусов.
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Теплее всего в четверг будет в восточных и южных регионах за исключением Одесской области. В Одессе 13 мая похолодает до 15-17 градусов. При этом в соседних областях температура поднимется до 18-23 градусов. На Востоке будет тепло и солнечно, а в Луганской области потеплеет до 24 градусов.
Стоит отметить, что уже 14 мая температура резко рванет вверх. В восточных областях столбики термометра прогреются до 26-28 градусов. При этом дожди с Запада будут плавно перемещаться на Восток, затронув северные области и столицу.
Напомним, что новый циклон приближается к Одессе, погода резко изменится: синоптики выдали прогноз.
Как Politeka писала, что всего три дня будут солнечными: синоптики дали нерадостный прогноз погоды на конец мая.
Также Politeka сообщала, что 30-градусная жара идет на смену дождям в Украине: синоптик назвала переломную дату.