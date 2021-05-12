В Україні незабаром припиняться дощі, а температура повітря досягне + 30



Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі дні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За словами фахівця, вже в четвер, 13 травня, територію України покине циклон, але все одно буде дощити на заході країни.

"Можливо, ввечері дотягне до Вінницької, Житомирської області", - поділилася Діденко.

Синоптик також зазначила, що температур повітря в четвер коливатиметься в районі 15-19 градусів зі знаком "плюс".

Після 13 травня, пише синоптик, в Уркаїну прийде потепління.



"На сході України протягом неділі-понеділка місцями ймовірне підвищення температури повітря до +30 градусів", - підсумувала Діденко.

Нагадаємо, в Українському гідрометцентрі 12-13 травня в більшості районів південних, західних, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Вінницької, Житомирської та Чернігівської областей оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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