В Україні незабаром припиняться дощі, а температура повітря досягне + 30
Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі дні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За словами фахівця, вже в четвер, 13 травня, територію України покине циклон, але все одно буде дощити на заході країни.
"Можливо, ввечері дотягне до Вінницької, Житомирської області", - поділилася Діденко.
Синоптик також зазначила, що температур повітря в четвер коливатиметься в районі 15-19 градусів зі знаком "плюс".
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Після 13 травня, пише синоптик, в Уркаїну прийде потепління.
"На сході України протягом неділі-понеділка місцями ймовірне підвищення температури повітря до +30 градусів", - підсумувала Діденко.
Нагадаємо, в Українському гідрометцентрі 12-13 травня в більшості районів південних, західних, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Вінницької, Житомирської та Чернігівської областей оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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