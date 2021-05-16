Похолодание и сильные ливни подпортят украинцам впечатления от воскресенья, однако испортится погода не во всех областях

По прогнозу синоптиков из Укргидрометцентра, 16 мая ухудшения погодных условий стоит ожидать жителям западных и южных областей. Там немного похолодает, а также пройдут сильные дожди.

В остальных областях будет все так же тепло и солнечно.

На севере ожидается переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +12 градусов, а днем будет от +22 до +25.

В западных областях пройдут сильные ливни. Ночью температура опустится до +8…+10 градусов, а днем ожидается от +18 до +20.

В центральной Украине осадков не ожидается. Ночью температура будет колебаться от +10 до +13 градусов, а днем воздух прогреется до +19…+26.

В восточных областях будет теплее всего. Ночью там ожидается от +11 до +13 градусов, а днем придет совсем летняя жара – до +27…+29 градусов.

На юге пройдут небольшие дожди. Ночью там ожидается от +11 до +13 градусов, а – от +23 до +26.

В Киеве будет без осадков. Ночью температура будет также держаться в пределах +11…+13 градусов, а днем потеплеет до +23…+25.

Напомним, лето с грозами и жарой до +27 ворвется в Украину раньше времени: в каких областях будет теплее всего.

Как сообщала Politeka, жара и дожди с грозами: синоптики предупредили о невыносимой погоде на выходных.

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