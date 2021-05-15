Погода в Україні 15 травня обрадує різким потеплінням до 27 градусів

Як передає Politeka.net, в суботу погода в Україні буде сильно відрізнятися в залежності від регіону. Незважаючи на це у всіх областях очікується по-літньому тепла погода. Західні регіони зіткнуться з грозовими дощами, а на Сході буде справжня спека.

У західних областях в суботу очікуються дощі з грозами. При цьому температура повітря коливатиметься в районі 20-23 градусів. Винятком буде Закарпатська область, де похолодає до 16-18 градусів.

У центральних областях очікується близько 22-24 градусів вдень і 10-13 градусів вночі. У Києві можливий дощ. Крім цього, опади очікуються в північних регіонах.

На півдні 15 травня буде 23-25 градусів. Опадів не передбачається, тому гості південних областей зможуть насолодитися прогулянками на свіжому повітрі.

Найтепліше буде на Сході. Туди прийде справжнє літо зі спекою до 27 градусів. У східних областях буде сонячно і тепло.

Варто відзначити, що вже в неділю дощі нагрянуть в південні регіони, а також в Запорізьку і Дніпропетровську області. У східних областях зберігатиметься спека, а на заході трохи похолодає. При цьому температура повітря не опуститься нижче 18 градусів.

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