Знаменита українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова, яка запам'яталася багатьом як фаворитка Влада Ями на "Танцях з зірками-2019", зізналася, чи були у неї стосунки з партнером на проекті
Як пише Politeka.net, зірка на своїй сторінці в Instagram у розділі сторіз відверто відповіла на найяскравіші запитання фоловерів.
Так, спортсменка зізналася, що відносин з хореографом і танцюристом Олександром Прохоровим у неї не було.
"Не було", - написала Різатдінова, відповідаючи на питання про відносини з партнером по танцях.
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Вона зазначила також, що перед прямими ефірами хвилюється і в житті гімнастки були випадки, коли хотілося кинути спорт. У кар'єрі олімпійської чемпіонки були не тільки перемоги, бували і програші.
Різатдінова згадала, що на» Танцях з зірками-2019 " були випадки, коли вона висловлювала своє невдоволення костюмами і музикою для виходу на паркет.
Раніше Різатдінова нагадала дівчатам про те, що на знімках в соцмережах люди показують свої обличчя з фільтрами і ретушшю. На тлі цього її хвилює, що в гонитві за таким ідеалом деякі можуть піддатися бажанню скористатися «уколами краси».
Нагадаємо, що фаворитка ями з " Танців з зірками "в міні і незвичайній сіточці показала топ весняних образів:"шикарні ноги".
Як Politeka писала, що фаворитка ями з " Танців з зірками "Різатдінова відкрила закулісся зйомок нового шоу:"з області фантастики".
Також Politeka повідомляла, що хореограф " Танців з зірками» зізнався в почуттях до фаворитки ями: «між нами любов».