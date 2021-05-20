Знаменита українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова, яка запам'яталася багатьом як фаворитка Влада Ями на "Танцях з зірками-2019", зізналася, чи були у неї стосунки з партнером на проекті

Як пише Politeka.net, зірка на своїй сторінці в Instagram у розділі сторіз відверто відповіла на найяскравіші запитання фоловерів.

Так, спортсменка зізналася, що відносин з хореографом і танцюристом Олександром Прохоровим у неї не було.

"Не було", - написала Різатдінова, відповідаючи на питання про відносини з партнером по танцях.

Вона зазначила також, що перед прямими ефірами хвилюється і в житті гімнастки були випадки, коли хотілося кинути спорт. У кар'єрі олімпійської чемпіонки були не тільки перемоги, бували і програші.

Різатдінова згадала, що на» Танцях з зірками-2019 " були випадки, коли вона висловлювала своє невдоволення костюмами і музикою для виходу на паркет.

Раніше Різатдінова нагадала дівчатам про те, що на знімках в соцмережах люди показують свої обличчя з фільтрами і ретушшю. На тлі цього її хвилює, що в гонитві за таким ідеалом деякі можуть піддатися бажанню скористатися «уколами краси».

Нагадаємо, що фаворитка ями з " Танців з зірками "в міні і незвичайній сіточці показала топ весняних образів:"шикарні ноги".

Як Politeka писала, що фаворитка ями з " Танців з зірками "Різатдінова відкрила закулісся зйомок нового шоу:"з області фантастики".

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