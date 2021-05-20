Знаменитая украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова, которая запомнилась многим как фаворитка Влада Ямы на «Танцях з зірками-2019», призналась, были ли у нее отношения с партнером на проэкте

Как пишет Politeka.net, звезда на своей странице в Инстаграм в разделе сториз откровенно ответила на самые яркие вопросы фолловеров.

Так, спортсменка призналась, что отношений с хореографом и танцором Александром Прохоровым у нее не было.

"Не было", - написала Ризатдинова, отвечая на вопрос об отношениях с партнером по танцах.

Она отметила также, что перед прямымми эфирами волнуется и в жизни гимнастки были случаи, когда хотелось бросить спорт. В карьере олимпийской чемпионки были не только победы, бывали и проигрыши.

Ризатдинова вспомнила, что на «Танцях з зірками-2019» были случаи, когда она высказывала свое недовольство костюмами и музыкой для выхода на паркет.

Раньше Ризатдинова напомнила девушкам о том, что на снимках в соцсетях люди показывают свои лица с фильтрами и ретушью. На фоне этого ее волнует, что в погоне за таким идеалом некоторые могут поддаться желанию воспользоваться «уколами красоты».

Напомним, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" в мини и необычной сеточке показала топ весенних образов: "Шикарные ноги".

Как Politeka писала, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" Ризатдинова приоткрыла закулисье съемок нового шоу: "Из области фантастики".

Также Politeka сообщала, что хореограф «Танців з зірками» признался в чувствах к фаворитке Ямы: «Между нами любовь».