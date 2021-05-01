Знаменитая украинская художественная гимнастка Анна Ризатдинова, фаворитка Влада Ямы на «Танцях з зірками-2019», показала топ своих стильных весенних образов

Как сообщает Politeka.net, спортсменка поделилась новым постом в своем Инстаграм. С приходом весны Ризатдинова, как и многие другие, решила обновить свой гардероб. Знаменитость показала самые удачные образы на новых фотографиях.

Так, на одном из фото Ризатдинова позировала в необычном бело-голубом платье-жакете с отделкой из легкой, полупрозрачной ткани. Под него звезда пододела платье в виде прозрачно сеточки с бусинками.

Еще один образ спортсменки представлял из себя брюки с завышенной талией и светлую кофту из блестящей ткани.

Ризатдинова также показала образ с белым пиджаком и короткой юбкой.

Еще на одном фото звезда позировала в брючном костюме с модным сочетанием цветов: серым и желтым.

«Друзья, начинаем битву весенних луков. Голосуйте в комментариях, какой из моих образов вам больше всего нравится», - написала знаменитость в описании к снимкам.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Я в восторге от 3», «Непревзойденная», «4 просто роскошный», «Очень крутые луки», «Боже, невероятная», «Шикарно в каждом», «С такой фигурой, даже в рубище Вы будете сногсшибательная», «Шикарные ноги Анна», - пишут люди.

Напомним, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" подчеркнула свою главную гордость узким платьем.

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