Знаменитая украинская художественная гимнастка Анна Ризатдинова, фаворитка Влада Ямы на «Танцях з зірками-2019», показала топ своих стильных весенних образов
Как сообщает Politeka.net, спортсменка поделилась новым постом в своем Инстаграм. С приходом весны Ризатдинова, как и многие другие, решила обновить свой гардероб. Знаменитость показала самые удачные образы на новых фотографиях.
Так, на одном из фото Ризатдинова позировала в необычном бело-голубом платье-жакете с отделкой из легкой, полупрозрачной ткани. Под него звезда пододела платье в виде прозрачно сеточки с бусинками.
Еще один образ спортсменки представлял из себя брюки с завышенной талией и светлую кофту из блестящей ткани.
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Ризатдинова также показала образ с белым пиджаком и короткой юбкой.
Еще на одном фото звезда позировала в брючном костюме с модным сочетанием цветов: серым и желтым.
«Друзья, начинаем битву весенних луков. Голосуйте в комментариях, какой из моих образов вам больше всего нравится», - написала знаменитость в описании к снимкам.
Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.
«Я в восторге от 3», «Непревзойденная», «4 просто роскошный», «Очень крутые луки», «Боже, невероятная», «Шикарно в каждом», «С такой фигурой, даже в рубище Вы будете сногсшибательная», «Шикарные ноги Анна», - пишут люди.
Напомним, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" подчеркнула свою главную гордость узким платьем.
Также Politeka писала, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" показала, как совмещает приятное с полезным, покорив Остапчука.
А еще Politeka сообщала, что фаворитка Ямы из «Танців з зірками» Ризатдинова в золотой короне заставила Полякову нервничать.