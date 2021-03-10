Известная украинская гимнастка Анна Ризадтдинова показала, как поддерживает форму в неожиданном наряде

Как сообщает Politeka.net, спортсменка, которая была фавориткой Влада Ямы на «Танцях з зірками», поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем она решила в забавной форме продемонстрировать, как ей удается совмещать приятное с полезным.

На кадрах можно увидеть, как Ризатдинова занимается на беговой дорожке. Однако, вместо привычного спортивного костюма гимнастка выбрала для этой цели неожиданный наряд: на ней роскошное вечернее платье в пол. Наряд глубокого бордового цвета так и привлекает к себе внимание глубоким декольте и высоким разрезом на юбке.

Ризатдинова безмятежно шагает по дорожке в своем элегантном наряде, и при этом умудряется одновременно читать книгу.

«Необычный вариант, как совмещать приятное с полезным. Какую книгу сейчас читаете?», - подписала кадры спортсменка.

Ее публикация понравилась известному ведущему Владимиру Остапчуку.

«Всегда в таком наряде занимаюсь», - пошутил он в комментариях.

Подписчики Ризатдиновой также отреагировали на публикацию.

«Элегантно», «А ведь кто-то может подумать, что всерьез так можно делать», «Как круто! Отработка дефиле и потом пошлаааа!», «Эстетика», «Образ огонь», «Грация», «Необычно и эффектно! Выглядите великолепно! Платье очень идет - и к лицу и фигуре! Браво!», -пишут люди.

Напомним, фаворитка Ямы из «Танців з зірками» Ризатдинова в золотой короне заставила Полякову нервничать: кадры противостояния.

Как сообщала Politeka, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" Ризатдинова в золотом боди дала фору Поляковой: "Даже лучше оригинала".

Также Politeka писала, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" зажгла вместе с Поляковой, как две сестры-близняшки: "Спаси Христос".