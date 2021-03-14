Известная украинская художняя гимнастка Анна Ризатдинова, которая была фавориткой Влада Ямы на "Танцях з зірками", показала себя на отдыхе

На фото красотка показалась в черном платье, которое идеально подчеркнуло роскошную фигуру девушки. Звезда стояла среди пальм, загадочно куда-то смотря. Девушка для позы коснулась пальчиком к подбородку, показав свою тату - кольца олимпиады. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на профиль звезды в одной из социальных сетей Интернета.

"Как правильно мечтать?

Все мы порой о чём-то мечтаем.

Но иногда эти желания не сбываются, потому что мы неправильно формулируем их у себя в голове. Поэтому хочу обратить ваше внимание на важность этого момента", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Вау", "Чтобы все мечты исполнялись нужно найти хорошего Волшебника - и будет вам счастье", "Огонь".

Мы писали, что популярная отечественная гимнастка Анна Ризатдинова показала, как поддерживает форму в необычном наряде для этого.

На кадрах, которые опубликовала Ризадтинова в социальной сети Инстаграм, можно увидеть, как художняя гимнастка занимается спортом.

«Необычный вариант, как совмещать приятное с полезным. Какую книгу сейчас читаете?», - написала довольно необычный для ролика вопрос красотка под публикацией.

Напомним, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" зажгла вместе с Поляковой, как две сестры-близняшки

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