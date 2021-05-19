Телезірка, молода бізнесменка і популярна модель Кайлі Дженнер знялася в новому образі поруч з байком

Дівчина в досить ранньому віці змогла прославитися. Причому не тільки завдяки участі в реаліті-шоу зі совою сім'єю. Намагаючись зробити себе не гірше старшої сестри Кім, Кайлі запустила лінійку косметики. Тепер бізнес-леді Дженнер стала досить відомою.

Щоб розвиватися і далі, Кайлі вирішила також створити колекцію купальників і нагадала про це в Instagram. На своїй сторінці зірка також поділилася кадрами з останньої фотосесії, в якій приміряла образ фатальної спокусниці в червоній сукні з фатином. Відкриті плечі і виріз на стегні тільки надали Кайлі сміливого вигляду. Позуючи поруч з байком, Дженнер витончено прогнулася, демонструючи фігуру.

"Подружка і її прекрасні вигини!!; чудово, ви будете далі змінюватися; чи є тут хто-небудь, кому це подобається так само, як і мені? 😏 ; Я в захваті, Діва❤😏; дуже сумно, хочеться більше таких фото; прекрасно змінилася❤️; осідлай коня, дорога; Rowsss🔥; червоний вам до лиця🍄; перша мить незрівнянно", - пишуть в мережі.

Так, а нещодавно зіркова красуня поділилася з шанувальниками спекотної фотосесій, в якій з'явилася в вельми спокусливому образі.

На нових фотографіях Кайлі відображена на яхті, схоже, вона тільки то поплавала у воді і постала перед фотографом ще волога. Перед камерою красуня з'явилася в звабливому сріблястому бікіні, яке ледь утримує її пружні принади, підкреслюючи апетитну фігуру. Довге волосся моделі розпущене і мокре, а на обличчі немає макіяжу, вона кидає млосні погляди в об'єктив.

Нагадавши, Кайлі Дженнер в яскравому комбінезоні довела, що її фігура не гірше, ніж у Кім: "Ох і експерименти".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер виставила напоказ пишні форми в маленькій сукні-ночнушке:"Скоро трісне".

Також Politeka писала, Кім Кардашьян в бікіні помірялася засмаглими формами з молодшою сестричкою:"Разом краще".