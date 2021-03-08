Известная модель Кайли Дженнер покоряет фигурой после каждой смены образа и прически

Так как модель является одной из самых популярных персон для фотографов, девушка привыкла менять стиль ради фотосессий. Причем Кайли обожает менять цвет волос и длину, поражая переменами. В результате образы модели регулярно появляются в светских хрониках и на страницах глянца.

Как можно заметить из последних фото, представленных на фан-аккаунтах, Кайли носит бикини без принтов и дополнительных украшений. Простые раздельные купальники на завязочках кораллового, салатового или бежевого цвета можно увидеть на фигуре Дженнер чаще всего.

Похоже, девушки семейства Кардашьян любят и умеют одеваться сексуально. А чтобы не было видно недостатков, Кайли также выбирает самые удачные позы для демонстрации своих форм и практически никогда не появляется на публике без заметного макияжа. После похудения девушка стремится демонстрировать себя лишь в выгодном свете.

В то же время успех младшей из сестер Кардашьян вдохновляет девушек стремиться стать на нее похожей.

В Инстаграм не так давно появился один из смелых кадров Кортни и Кайли, которые решили показать фигуры перед зеркалом в ванной. Для идеального кадра сестры расстегнули свои белые рубашки и частично показали бюст.

Так как обе брюнетки очень похожи, они сделали немного разные позы и повернулись поближе к друг другу, пользователи сразу ответили:

«Это те клипсы 😂; какая добродетель; вы как злодейки, такое соблазнение; Кортни, пожалуйста, удалите это 😢; потрясающие сестры 💞 нет равных; Ресницы🔥; руки на правильных местах; Странная картина; Энергия 💙🕯🧿 предки благословлены 🔥; Самый молодой + старший = лучший вид✨😍; кому-то нужно сдержать и потушить «этот маленький огонь». 🪂☹️; Кортни так похожа на свою маму здесь, правда, как мамочка».

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