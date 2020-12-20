Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер заворожила объемами в розовом лифчике
Звезда старается каждый раз продемонстрировать свои формы после пластики, пишет Politeka.net. Модель закружила голову в горячем наряде - розовом лифчике.
Соблазнительница показала "жару" с выгодного ракурса, встав возле камеры.
Модель надела розовый лифчик, из которого выставилась грудь и завораживала взгляд. Модель распустила длинные волосы, уложив их на плечи, чтобы те не прикрывали сочные формы.
Звезда надела джинсы, которые обтянули округлые бедра, подпрыгнув чуть выше них.
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Тонкая талия и пышная грудь вскружила голову, своими аппетитными изгибами.
"Милашка 💕💞💓💗", - подписали авторы поста в фан-группе.
Публикация собрала более 1500 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали массу комплиментов фантастической внешности Кайли, и поблагодарили авторов поста за столь горячее фото.
"Божественная красота", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Кайли Дженнер позировала в желтом купальнике с красивыми вырезами, оголившими ее аппетитное тело. Плоский животик и тонкая талия выглядят совершенно в столь жарком наряде.
Тонкая желтая ткань обтянула большую грудь знаменитости, отчего та выглядела соблазнительнее, притягивая к себе внимание.
Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала в одном топе и с приспущенным нарядом. Кроме того, формы знаменитость подчеркнула облегающими джинсами и безупречным макияжем.
Пользователи сети написали, что в восторге от столь жарких форм знаменитости и написали ей много самых приятных сообщений.
Напомним, соблазнительная Кайли Дженнер в откровенном купальнике показала все самое аппетитное
Также Politeka писала, что разгоряченная Кайли Дженнер игриво приласкала себя на постели
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