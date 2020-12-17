Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер прошлась по улице в горячем образе

Модель любит демонстрировать пышные формы, которые будоражат сознание после пластики, пишет Politeka.net.

В этот раз жгучая брюнетка прошлась по улице в эффектном наряде. Модель надела белоснежный топик, выделивший ее красивую грудь.

Длина одежды была экстремальной, благодаря чему можно рассмотреть тонкую талию и упругий пресс. Фигура звезды впечатляла. Модель приспустила курточку на одном из кадров.

Кайли также надела короткие шортики, по всей видимости, ставшие ей большеватыми. Одежда отставала от талии, да и сзади не обтягивала соблазнительные формы.

Хорошо удлиняли ножки синие ботфорты с леопардовым рисунком. Звезда прошлась на шпильках, игриво поглядывая в камеру из-под пышных ресниц.

За 12 часов пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали в сторону соблазнительницы много приятных слов.

"Вот это стиль! Отчаянная красотка", - написала одна из поклонниц.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер позировала в желтом купальнике с красивыми вырезами, оголившими ее аппетитное тело. Плоский животик и тонкая талия выглядят совершенно в столь жарком наряде.

Тонкая желтая ткань обтянула большую грудь знаменитости, отчего та выглядела соблазнительнее, притягивая к себе внимание.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер показала себя без лица. Красотка была в платье, бретельки которого спустила, чтобы показать эффектное декольте. Пышный бюст прямо выпирал из наряда, что делало кадр максимально соблазнительным. Модель дополнила образ большим колье, которое можно увидеть, если оторвать взгляд от бюста.

Напомним, Кайли Дженнер показала, что прячет под леопардовым нарядом

Также Politeka писала, что сочная Кайли Дженнер без лифчика показала свою смелость прямо на улице

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