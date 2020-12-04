Популярная американская модель и бизнес-леди Кайли Дженнер удивила фанатов выходкой во время прогулки в лесу
Как рассказывает Politeka, фотографиями знаменитость решила поделиться у себя на странице в Instagram.
Так, модель позирует во время прогулки по лесу, решив подразнить поклонников аппетитными формами. Для этого Дженнер расстегнула курточку и черный комбинезон, благодаря чему в кадр попало явно лишнее.
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Как можно заметить, выходка могла быть не по душе и самой знаменитости, ведь лицо она решила спрятать за большими очками. Однако ее сестра Кортни Кардашьян поспешила успокоить ее, уверив ее в безупречной внешности.
Сами кадры не были как-либо подписаны, хотя ее поклонникам это не помешало «взорваться» комплиментами в адрес кумира.
«Зимняя королева», «это просто нечто», «я без ума от тебя», «прямо из моей мечты», «бомбезно выглядишь», «это пожар», «идеальная красотка», - пишут они.
До этого мы писали, что известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер соблазнила своими видами без белья.
Красотка постоянно публикует жаркие фото в самых неожиданных и распутных образах. Снимки тут же разлетаются по всему интернету.
В этот раз поклонники разместили в одной из фан-групп архивный кадр знаменитости в белом боди.
Напомним, Кайли Дженнер восхитила размером "персиков", показав их крупным планом
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