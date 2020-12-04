Популярная американская модель и бизнес-леди Кайли Дженнер удивила фанатов выходкой во время прогулки в лесу

Как рассказывает Politeka, фотографиями знаменитость решила поделиться у себя на странице в Instagram.

Так, модель позирует во время прогулки по лесу, решив подразнить поклонников аппетитными формами. Для этого Дженнер расстегнула курточку и черный комбинезон, благодаря чему в кадр попало явно лишнее.

Как можно заметить, выходка могла быть не по душе и самой знаменитости, ведь лицо она решила спрятать за большими очками. Однако ее сестра Кортни Кардашьян поспешила успокоить ее, уверив ее в безупречной внешности.

Сами кадры не были как-либо подписаны, хотя ее поклонникам это не помешало «взорваться» комплиментами в адрес кумира.

«Зимняя королева», «это просто нечто», «я без ума от тебя», «прямо из моей мечты», «бомбезно выглядишь», «это пожар», «идеальная красотка», - пишут они.

До этого мы писали, что известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер соблазнила своими видами без белья.

Красотка постоянно публикует жаркие фото в самых неожиданных и распутных образах. Снимки тут же разлетаются по всему интернету.

В этот раз поклонники разместили в одной из фан-групп архивный кадр знаменитости в белом боди.

Напомним, Кайли Дженнер восхитила размером "персиков", показав их крупным планом

А еще Politeka сообщала, что соблазнительная Кайли Дженнер в откровенном купальнике показала все самое аппетитное

Также Politeka писала, что разгоряченная Кайли Дженнер игриво приласкала себя на постели