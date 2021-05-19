Телезвезда, молодая бизнесменша и популярная модель Кайли Дженнер снялась в новом образе рядом с байком

Девушка в довольно раннем возрасте смогла прославиться. Причем не только благодаря участии в реалити-шоу со совей семьей. Стараясь сделать себя не хуже старшей сестры Ким, Кайли запустила линейку косметики. Теперь бизнес-леди Дженнер стала довольно известной.

Чтобы развиваться и дальше, Кайли решила также создать коллекцию купальников и напомнила об этом в Инстаграм. На своей странице звезда также поделилась кадрами из последней фотосессии, в которой примерила образ роковой соблазнительницы в красном платье с фатином. Открытые плечи и вырез на бедре только придали Кайли смелого вида. Позируя рядом с байком, Дженнер изящно прогнулась, демонстрируя фигуру.

«Подружка и ее прекрасные изгибы!!; превосходно, вы будете дальше меняться; Есть ли здесь кто-нибудь, кому это нравится так же, как и мне? 😏; Я в восторге, дива❤😏 уже не леди, как прежде; очень грустно, хочется больше таких фото; прекрасно преобразилась❤️; оседлай коня, дорогая; Rowsss🔥; красный вам к лицу🍄; Первое мгновение бесподобно», - пишут в сети.

Так, а недавно звездная красотка поделилась с поклонниками жаркой фотосессий, в которой появилась в весьма соблазнительном образе.

На новых фотографиях Кайли запечатлена на яхте, похоже, она только то поплавала в воде и предстала перед фотографом еще влажная. Перед камерой красотка появилась в обольстительном серебристом бикини, которое едва удерживает ее упругие прелести, подчеркивая аппетитную фигуру. Длинные волосы модели распущены и мокрые, а на лице нет макияжа, она кидает томные взгляды в объектив.

Напомним, Кайли Дженнер в ярком комбинезоне доказала, что ее фигура не хуже, чем у Ким: "Ох и эксперименты".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер выставила напоказ пышные формы в маленьком платье-ночнушке: "Скоро треснет".

Также Politeka писала, Ким Кардашьян в бикини померилась загорелыми формами с младшей сестричкой: "Вместе лучше".