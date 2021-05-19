Відома модель Емілі Ратаковски після пологів виглядає також добре, як і до них

Не так давно зірка вже з'являлася на публіці в модних нарядах на прогулянці. Причому якщо раніше зірка приховувала фігуру і носила більш вільні наряди, то тепер вона з гордістю демонструє себе і не приховує, як схудла після народження сина.

У короткому жовтому топі і світлих штанях Ратаковскі вийшла на вулицю, звично прогулюючись зі своїм домашнім вихованцем. Як можна помітити: мінімум макіяжу, прикрас і відсутність укладання не зробили Емілі гірше, а тільки підкреслили акцент на плоскому животі знаменитості.

Всього пара місяців пройшла після появи на світ її сина, проте Ратаковскі вже здатна показати себе у всій красі. Привести себе в порядок швидко їй вдалося завдяки тому, що навіть за вагітність вона фактично не поправилася, дотримуючись режиму харчування.

Відзначимо, також за день до цього зірку нарешті помітили на прогулянці з дитиною по вулиці. Емілі з чорною коляскою пройшлася по магазинах, а також засвітилася в стильному і вельми сміливому образі. Коротке біле плаття підкреслило худі ноги знаменитості. А ось виріз в зоні декольте зробив її ще більш привабливою.

"оцініть цей наряд ✨; О, так 😍 це просто 10 з 10 💚 ✨ люблю її почуття стилю; закоханий в її невимушений зовнішній вигляд 🤍 ✨ це моя найулюбленіша; вона може носити поліетиленовий пакет і при цьому виглядає вогненної 😍; 10/10. я люблю її стиль см🙌 😍; думав, що це був Кендалл на секунду", - пишуть фанати.

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