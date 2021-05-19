Відома модель Емілі Ратаковски після пологів виглядає також добре, як і до них
Не так давно зірка вже з'являлася на публіці в модних нарядах на прогулянці. Причому якщо раніше зірка приховувала фігуру і носила більш вільні наряди, то тепер вона з гордістю демонструє себе і не приховує, як схудла після народження сина.
У короткому жовтому топі і світлих штанях Ратаковскі вийшла на вулицю, звично прогулюючись зі своїм домашнім вихованцем. Як можна помітити: мінімум макіяжу, прикрас і відсутність укладання не зробили Емілі гірше, а тільки підкреслили акцент на плоскому животі знаменитості.
Всього пара місяців пройшла після появи на світ її сина, проте Ратаковскі вже здатна показати себе у всій красі. Привести себе в порядок швидко їй вдалося завдяки тому, що навіть за вагітність вона фактично не поправилася, дотримуючись режиму харчування.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Дорофєєва в наряді за 49 тисяч гривень осоромилася на вечірці для обраних: "Як у Каменських"
Каменських у вбранні з розрізом від стегна перевершила Віру Брежнєву, рідкісні кадри: "Краще, ніж оригінал"
"Ти з нами назавжди": обірвалося життя легенди київського "Динамо"
Кайлі Дженнер показала апетитну фігуру у вузькому срібному бікіні: "Божевільна"
Відзначимо, також за день до цього зірку нарешті помітили на прогулянці з дитиною по вулиці. Емілі з чорною коляскою пройшлася по магазинах, а також засвітилася в стильному і вельми сміливому образі. Коротке біле плаття підкреслило худі ноги знаменитості. А ось виріз в зоні декольте зробив її ще більш привабливою.
"оцініть цей наряд ✨; О, так 😍 це просто 10 з 10 💚 ✨ люблю її почуття стилю; закоханий в її невимушений зовнішній вигляд 🤍 ✨ це моя найулюбленіша; вона може носити поліетиленовий пакет і при цьому виглядає вогненної 😍; 10/10. я люблю її стиль см🙌 😍; думав, що це був Кендалл на секунду", - пишуть фанати.
Нагадавши, розкута Ратаковскі змусила зазирнути їй не тільки в очі
А ще Politeka писала, що Ратаковскі розпалила пристрасть в приспущеному халатику без білизни, розміри вражають
Також Politeka повідомляла, що Ратаковскі прикувала погляд до своїх значних розмірів у безсоромній маєчці