Известная модель Эмили Ратаковски после родов выглядит также хорошо, как и до них

Не так давно звезда уже появлялась на публике в модных нарядах на прогулке. Причем если ранее звезда скрывала фигуру и носила более свободные наряды, то теперь она с гордостью демонстрирует себя и не скрывает, как похудела после рождения сына.

В коротком желтом топе и светлых штанах Ратаковски вышла на улицу, привычно прогуливаясь со своим домашним питомцем. Как можно заметить: минимум макияжа, украшений и отсутствие укладки не сделали Эмили хуже, а только подчеркнули акцент на плоском животе знаменитости.

Всего пара месяцев прошла после появления на свет ее сына, однако Ратаковски уже способна показать себя во всей красе. Привести себя в порядок быстро ей удалось благодаря тому, что даже за беременность она фактически не поправилась, соблюдая режим питания.

Отметим, также за день до этого звезду наконец-то заметили на прогулке с ребенком по улице. Эмили с черной коляской прошлась по магазинам, а также засветилась в стильном и весьма смелом образе. Короткое белое платье подчеркнуло худые ноги знаменитости. А вот вырез в зоне декольте сделал ее еще более привлекательной.

«оцените этот наряд ✨ все модели такие худые?; О, да 😍 это просто 10 из 10 💚✨ люблю ее чувство стиля; Влюблен в ее непринужденный внешний вид 🤍✨ это моя самая любимая; Она может носить полиэтиленовый пакет и при этом выглядит огненной 😍; 10/10. я люблю ее стиль см 🙌😍; Думал, что это был Кендалл на секунду», - пишут фанаты.

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