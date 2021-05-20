Телезірка, молода бізнесменка і популярна модель Кайлі Дженнер з'явилася на пляжі в білій сукні з тонкою вишивкою

Кайлі звикла підтримувати свій образ завдяки незвичайним нарядам і частим змінам зачіски. Поки що Дженнер зупинилася на довгих нарощених локони свого рідного темного відтінку, які заплітає в коси або просто залишає розпущеними, надягаючи невеликі аксесуари.

Цього разу в маленькій білій сукні з тонкої тканини Дженнер влаштувала фотосесію на пляжі. Причому сама дівчина порівняла незвичайний наряд з відкритим декольте, прикрашеним нитками, з морською піною. Тому другим фото став саме кадр без самої Кайлі.

Біле вбрання виглядало досить просто, проте через свою прозорість і акцент на декольте плаття змогло вразити шанувальників:

"назад до відпускних фото 🤍; Так мило 👏; ух яка прекрасна русалка кинулася на берег😍 🔥; романтично здається ввечері😍; ангел🤍 🤍 🤍; ти красива BB❤️; це такі особливі стилі; вау, Вау, вау насолоду відпусткою; таааак бомба !! 😍 ; ти жартуєш 😍; можна завжди дивитися на цю фігуру".

Відзначимо, дівчина в досить ранньому віці змогла прославитися. Причому не тільки завдяки участі в реаліті-шоу зі совою сім'єю. Намагаючись зробити себе не гірше старшої сестри Кім, Кайлі запустила лінійку косметики. Тепер бізнес-леді Дженнер стала досить відомою.

Щоб розвиватися і далі, Кайлі вирішила також створити колекцію купальників і нагадала про це в Instagram. На своїй сторінці зірка також поділилася кадрами з останньої фотосесії, в якій приміряла образ фатальної спокусниці в червоній сукні з фатином. Відкриті плечі і виріз на стегні тільки надали Кайлі сміливого вигляду. Позуючи поруч з байком, Дженнер витончено прогнулася, демонструючи фігуру.