Телезвезда, молодая бизнесменша и популярная модель Кайли Дженнер появилась на пляже в белом платье с тонкой вышивкой

Кайли привыкла поддерживать свой образ благодаря необычным нарядам и частым сменам прически. Пока что Дженнер остановилась на длинных наращенных локонах своего родного темного оттенка, которые заплетает в косы или просто оставляет распущенными, надевая небольшие аксессуары.

В этот раз в маленьком белом платье из тонкой ткани Дженнер устроила фотосессию на пляже. Причем сама девушка сравнила необычный наряд с открытым декольте, украшенным нитями, с морской пеной. Поэтому вторым фото стал именно кадр без самой Кайли.

Белый наряд выглядел довольно просто, однако из-за своей прозрачности и акцента на декольте платье смогло впечатлить поклонников:

«назад к отпускным фото 🤍; Так мило 👏; ух какая прекрасная русалка бросилась на берег😍🔥; романтично кажется вечером😍; ангел 🤍🤍🤍; ты красивая bb❤️; это такие особенные стили; Вау, вау, вау наслаждение отпуском; Таааак бомба !! 😍; ты шутишь 😍; можно всегда смотреть на эту фигуру».

Отметим, девушка в довольно раннем возрасте смогла прославиться. Причем не только благодаря участии в реалити-шоу со совей семьей. Стараясь сделать себя не хуже старшей сестры Ким, Кайли запустила линейку косметики. Теперь бизнес-леди Дженнер стала довольно известной.

Чтобы развиваться и дальше, Кайли решила также создать коллекцию купальников и напомнила об этом в Инстаграм. На своей странице звезда также поделилась кадрами из последней фотосессии, в которой примерила образ роковой соблазнительницы в красном платье с фатином. Открытые плечи и вырез на бедре только придали Кайли смелого вида. Позируя рядом с байком, Дженнер изящно прогнулась, демонстрируя фигуру.