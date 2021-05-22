Дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк показала спекотне фото на яхті

Як повідомляє Politeka.net, дружина популярного українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Дівчина досить швидко зв'язала себе узами шлюбу із зірковим телеведучим після того, як він пішов від дружини з двома дітьми під час своєї участі "Танцях з зірками". Тепер же, судячи з фото в соцмережах, Вова щасливий у шлюбі з новою коханою.

Нещодавно у своєму мікроблозі Христина показала яскраве фото з прогулянки, на якому з'явилася в яскравому весняному образі. Як видно, дівчина зображена на літній веранді серед квітів, вона ніби про щось задумалася. На прогулянку Горняк вийшла в стильному і навіть "соковитому" зеленому вбранні, який приховав принади, але підкреслив фігурку. При цьому в коментарях у дружини Остапчука питаю, що це на ній – плаття або комбінезон. Волосся красуні розпущене і трохи розпатлане вітром, а на обличчі легкий макіяж і величезні сонцезахисні окуляри.

У підписі до фотографії Христина написала: "Невже літо близько?! Якщо чесно, то задумалася, як швидко пролетів рік, а вже літо на носі!". Користувачі тут же почали обговорювати нове фото дівчини: "Як красиво!", "Час швидко летить", "Що на вас таке красиве і соковите? Це плаття?", "Так, Час летить нереально швидко", "Який колір. Вогонь. І вам дуже до лиця", "Яка ви красива?", "Це плаття або комбінезон".

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