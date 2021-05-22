Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк показала жаркое фото на яхте

Как сообщает Politeka.net, жена популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Девушка довольно быстро связала себя узами брака со звездным телеведущим после того, как он ушел от жены с двумя детьми во время своего участия "Танцах со звездами". Теперь же, судя по фото в соцсетях, Вова счастлив в браке с новой возлюбленной.

Недавно в своем микроблоге Кристина показала яркое фото с прогулки, на котором появилась в ярком весеннем образе. Как видно, девушка запечатлена на летней веранде среди цветов, она как будто о чем-то задумалась. На прогулку Горняк вышла в стильном и даже "сочном" зеленом наряде, который скрыл прелести, но подчеркнул фигурку. При этом в комментариях у жены Остапчука спрашиваю, что это на ней – платье или комбинезон. Волосы красотки распущены и чуть растрепаны ветром, а на лице легкий макияж и огромные солнцезащитные очки.

В подписи к фотографии Кристина написала: "Неужели лето близко?! Если честно, то задумалась, как быстро пролетел год, а уже лето на носу!". Пользователи тут же принялись обсуждать новое фото девушки: "Как красиво!", "Время быстро летит", "Что на вас такое красивое и сочное? Это платье?", "Да, время летит нереально быстро", "Какой цвет. Огонь. И вам очень к лицу", "Какая вы красивая?", "Это платье или комбинезон".

Напомним, Жена Остапчука призналась в своей зависимости, вызвав ажиотаж: "Привет, я Кристина, и я...."

Как сообщала Politeka, Остапчуки предались утехам возле бассейна, кадры с жаркого курорта: "Много поцелуев…".

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