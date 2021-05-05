Новая жена телеведущего и звезды «Маски» Владимира Остапчука показала, как ее любит муж

Как сообщает Politeka.net, на днях Остапчук примчался к Кристине в Египет, где она отдыхала с друзьями. Последние пару дней пара активно наверстывала упущенное, отдыхая на полную. В последний день отдыха звезды устроили настоящие посиделки с друзьями с шампанским.

Позже Кристина стала публиковать видео, на которых они с Вовой обнимались и целовались.

«Какой у нас сегодня крутой день», - подписала сторис Кристина.

Стоит отметить, что в один момент Владимир, забыв об окружающих, стал обцеловывать свою жену. Он обсыпал ее тело поцелуями, а Кристина только улыбалась.

«Много поцелуев! Осторожно!», - предупредила девушка.

Добавим, что Кристине понравилось отдыхать без мужа. Она заявила, что поехать отдыхать одной было классной идеей. Как известно, телеведущий должен был лететь в отпуск вместе с женой, но не смог из-за дел. В результате девушка полетела отдыхать одна. По словам Горняк, они сильно соскучились друг за другом.

Ранее мы писали, что Кристина похвасталась фигурой в оригинальном зеленом купальнике. При этом загар на теле звезды был далеко не идеальным.

Напомним, что Остапчук "отомстил" отдыхающей в Египте жене за хвастовство, опозорив ее в сети: видео.

Как сообщала Politeka, Владимир Остапчук показал, как соскучился по жене, которая уехала без него в Египет: личные кадры.

Также Politeka писала, что жена Вовы Остапчука, рванувшая в Египет без мужа, поразила новыми кадрами: «Как они делают это на жаре?».