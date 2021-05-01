Український телеведучий Володимир Остапчук жорстко пожартував над своєю дружиною Христиною, яка відпочиває без нього в Єгипті
Як передає Politeka.net, кілька днів тому Христина Горняк поїхала відпочивати за кордон без чоловіка. Володимир залишився в Києві через незавершені справи. Пару днів дівчина регулярно звітує про свій відпочинок, публікуючи фото і відео в купальнику. В один із днів вона опублікувала вельми пікантне відео, зробивши акцент на головній жіночій гордості. Крім цього, Христина підписала відео, запитавши, чи сподобалося воно Остапчуку.
Володимир вирішив "помститися" дружині і записав відео у відповідь. Він змонтував ролик, в якому обіграв все таким чином, що дає Христині гроші за такі види.
"Дружина поїхала на море і виставляє такі відео. Я не стримався", - підписав відео артист.
У коментарях шанувальники залишили масу відгуків, як хороших, так і поганих. Деякі порахували, що Остапчук зганьбив дружину таким чином.
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"Красуня", "довго сміявся", "навіщо так ганьбити дружину, зрозумілий же посил», «Оооо, вже втомилися один від одного, пора по морях розбігатися", "Хто її там лапає?",- пишуть користувачі Мережі.
Варто відзначити, що сама Христина з гумором поставилася до ролика, залишивши смайлики під постом.
Нагадаємо, що нова дружина Остапчука показала, чим займається в ліжку з шоуменом:"це навіть корисно".
Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука в рожевих "панталонах" видала подробиці відпустки в Єгипті:"Подружка вигнала з номера".
Крім того Politeka писала, що дружина Остапчука, яка поїхала на море без чоловіка, показала свою справжню зовнішність: "зараз я кайфую...".