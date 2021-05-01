Буває і таке

Український телеведучий Володимир Остапчук жорстко пожартував над своєю дружиною Христиною, яка відпочиває без нього в Єгипті

Як передає Politeka.net, кілька днів тому Христина Горняк поїхала відпочивати за кордон без чоловіка. Володимир залишився в Києві через незавершені справи. Пару днів дівчина регулярно звітує про свій відпочинок, публікуючи фото і відео в купальнику. В один із днів вона опублікувала вельми пікантне відео, зробивши акцент на головній жіночій гордості. Крім цього, Христина підписала відео, запитавши, чи сподобалося воно Остапчуку.

Володимир вирішив "помститися" дружині і записав відео у відповідь. Він змонтував ролик, в якому обіграв все таким чином, що дає Христині гроші за такі види.

"Дружина поїхала на море і виставляє такі відео. Я не стримався", - підписав відео артист.

У коментарях шанувальники залишили масу відгуків, як хороших, так і поганих. Деякі порахували, що Остапчук зганьбив дружину таким чином.

"Красуня", "довго сміявся", "навіщо так ганьбити дружину, зрозумілий же посил», «Оооо, вже втомилися один від одного, пора по морях розбігатися", "Хто її там лапає?",- пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що сама Христина з гумором поставилася до ролика, залишивши смайлики під постом.

Нагадаємо, що нова дружина Остапчука показала, чим займається в ліжку з шоуменом:"це навіть корисно".

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука в рожевих "панталонах" видала подробиці відпустки в Єгипті:"Подружка вигнала з номера".

Крім того Politeka писала, що дружина Остапчука, яка поїхала на море без чоловіка, показала свою справжню зовнішність: "зараз я кайфую...".