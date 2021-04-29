Христина Горняк, нова дружина ведучого шоу "Маски" Володимира Остапчука, похвалилася розкішним відпочинком на курорті в Єгипті

Як відомо, 34-річна дівчина несподівано вирушила у відпустку без чоловіка. У того з'явилися якісь термінові справи в Києві, а Христина, чого вже пропадати квиткам і броні в готелі, швиденько зібрала валізи й вирушила з подругою за кордон.

На свіжих кадрах, якими дружина Остапчука поділилася у себе в "сторіз" в Instagram, дівчина показала, як розслабляється без Володимира та насолоджується життям.

День красуня почала з сонячних ванн.

"Фото без фільтрів і макіяжу", - попередила вона, підставивши своє лискуче здоровим блиском і з рожевим рум'янцем обличчя під промені. При цьому Христина була в банному халаті та з рушником на голові.

"Коли всі сплять, а у тебе сонячні ванни на балконі", - додала вона в підписі.

Потім дівчина скинула рушник і з посмішкою подивилася вдалину, закривши очі від задоволення.

"У мене сьогодні шикарний настрій! Я шалено люблю своє життя і за все йому дякую!", - поділилася вона приємними емоціями.

Трохи пізніше дружина Остапчука вирушила з книгою на пляж, козирнувши стрункою фігуркою в білому ліфі від купальника й міні-шортиках рожевого відтінку з високою талією. На плечі Христина накинула тонку сорочку, а голову пов'язала строкатою банданою.

"Подруга вигнала з номера, сказала я їй заважаю вести терапію. Йду читати до моря, кайф... Ми в Єгипті - погода відмінна, готель теж хороший, я поки ще його не розглянула, ну і зараз я кайфую...", - повідомила вона, додавши, що відпочиває в цій країні вже вдруге і поки "все йде добре".

Нагадаємо, що Володимир Остапчук, який кинув сім'ю, пояснив, куди "пропали" його діти: "ви їх зовсім забули?".

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