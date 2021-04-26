Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина похвасталась кулинарными талантами

Как передает Politeka.net, соответственный пост на 33-летняя юрист опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Делюсь своими мыслями о вчерашнем экспириансе", - сообщила возлюбленная украинского шоумена в подписи к посту.

По словам Кристины, в готовке вареников на программе "Зірковий шлях" она смогла поупражняться впервые за многие годы.

⠀



"Я в своей жизни готовила вареники 1 раз, лет 10 назад. И вот, меня пригласили на такое необычное интервью, где мы не только болтали, а и готовили вареники! И было так кайфово внутри, когда тесто получилось, когда вареники не разварились, а были прям супер вкусными! Горжусь собой! Я тут подумала, может податься в кулинарное шоу?", - пошутила Кристина.

Подписчики остались довольными умениями жены Владимира Остапчука, а многие поделились своими предпочтениями в начинках национального блюда.

"1 раз 10 лет назад, а ведущая говорит, что любимое блюдо в семье", "Тот случай, когда гостья шоу выглядит лучше ведущей! А вареники очень люблю с творогом, вишней и клубникой", "Приятно смотреть на успешность. Вареники люблю с творогом, картошкой, клубникой", - писали в комментариях под постом Горняк.

Напомним, что Владимир Остапчук решился на признание о жизни с новой женой: "Подкаблучник"

Как сообщала Politeka, склонный к полноте Остапчук под душем показал, как сейчас выглядит, все из-за жены: "Я очень боюсь..."

Также Politeka писала, что Остапчук разжег костер прямо в роскошной квартире Каминской из "НеАнгелов": "Ситуация опасность"