Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина похвасталась кулинарными талантами
Как передает Politeka.net, соответственный пост на 33-летняя юрист опубликовала на своей страничке в Instagram.
"Делюсь своими мыслями о вчерашнем экспириансе", - сообщила возлюбленная украинского шоумена в подписи к посту.
По словам Кристины, в готовке вареников на программе "Зірковий шлях" она смогла поупражняться впервые за многие годы.
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"Я в своей жизни готовила вареники 1 раз, лет 10 назад. И вот, меня пригласили на такое необычное интервью, где мы не только болтали, а и готовили вареники! И было так кайфово внутри, когда тесто получилось, когда вареники не разварились, а были прям супер вкусными! Горжусь собой! Я тут подумала, может податься в кулинарное шоу?", - пошутила Кристина.
Подписчики остались довольными умениями жены Владимира Остапчука, а многие поделились своими предпочтениями в начинках национального блюда.
"1 раз 10 лет назад, а ведущая говорит, что любимое блюдо в семье", "Тот случай, когда гостья шоу выглядит лучше ведущей! А вареники очень люблю с творогом, вишней и клубникой", "Приятно смотреть на успешность. Вареники люблю с творогом, картошкой, клубникой", - писали в комментариях под постом Горняк.
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