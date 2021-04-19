Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук побывал в гостях бывшей солистки группы "НеАнгелы" Славы Каминской
Остапчук пришел в гости к известной певице вместе со своей женой, юристом Кристиной Горняк, передает Politeka.net. Об этом ведущий рассказал в своем сторис Инстаграм.
Остапчук показал кадры отдыха в роскошной квартире артистки. Компания расположилась на террасе с красивым видом на город.
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"Ситуация опасность", - произнес Остапчук, показывая горячие угли для мангала.
Украинские знаменитости разожгли костер, а далее пожарили мясо на мангале. Отдых проходил до вечера под музыку.
Отметим, кадры пикника также разместила и Каминская в своих сторис.
"Владимир, давайте, поднимайте крышку", - произнесла певица, попросив показать мясо.
Кроме того, компания пела песни, в общем веселилась, как могла.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь такой возможности в сторис нет.
Напомним, Владимир Остапчук дружит со многими украинскими звездами шоу-бизнеса. Кроме Славы Каминской, также артист с женой проводит время и с телеведущей Лесей Никитюк.
Отметим, Владимир Остапчук родился 27 сентября 1984 года в Умане. Получив филологическое образование, будущий ведущий на протяжении года после университета работал преподавателем английского языка в Уманском аграрном университете.
Однако Владимир решил кардинально сменить профессию, для чего переехал в Киев, где окончил школу дикторов при СТБ.
После этого у Владимира началась работа на телевидении.
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