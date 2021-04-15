Последний месяц выдался очень трудным для ведущего Владимира Остапчука и его жены Кристины Горняк. После смерти бабушки шоумена семью настигла новая беда
Как передает Politeka.net, Кристина поделилась деталиями в "сториз" у себя в Инстаграм.
Теща Остапчука в результате падения раздробила коленную чашечку. Теперь ей предстоит длительное и дорогостоящее лечение. Кристина сообщила, что уже ищет "нормального хирурга".
"У нас выдался вчера очень сложный день, я проснулась от звонка мамы с криками в слезах, жутко испугалась, - поделилась она. - Но сейчас уже намного спокойнее внутри. Впереди предстоит сложный путь, а мы точно его преодолеем, ведь у меня лучшая мама, лучший муж и лучший отчим! А вместе мы точно можем все!"
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До этого Остапчук показывал кадр из больницы с рентгенограммой травмы тещи.
«Мама Кристины в больнице с раздробленной коленной чашечкой. Утро, бл**ь…», - эмоционально подписал Владимир.
Позднее ведущий поблагодарил каждого за поддержку:
"Спасибо всем за ваши слова 🙏. И да, сегодня будет офигенный день".
Напомним, недавно шоумен пережил большое горе, ушла из жизни его любимая бабушка. Остапчук отправился в родную Умань, чтобы проводить ее в последний путь. Кристина при этом оставалась дома в Киеве.
«Владимира я поддерживала всю неделю, когда его бабушка по папе была при смерти. И вчера, когда ее не стало, тоже. Не поехала, так как не видела ее никогда и, думаю, была бы там лишней», - объяснила тогда она свое решение.
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