Последний месяц выдался очень трудным для ведущего Владимира Остапчука и его жены Кристины Горняк. После смерти бабушки шоумена семью настигла новая беда

Как передает Politeka.net, Кристина поделилась деталиями в "сториз" у себя в Инстаграм.

Теща Остапчука в результате падения раздробила коленную чашечку. Теперь ей предстоит длительное и дорогостоящее лечение. Кристина сообщила, что уже ищет "нормального хирурга".

"У нас выдался вчера очень сложный день, я проснулась от звонка мамы с криками в слезах, жутко испугалась, - поделилась она. - Но сейчас уже намного спокойнее внутри. Впереди предстоит сложный путь, а мы точно его преодолеем, ведь у меня лучшая мама, лучший муж и лучший отчим! А вместе мы точно можем все!"

До этого Остапчук показывал кадр из больницы с рентгенограммой травмы тещи.

«Мама Кристины в больнице с раздробленной коленной чашечкой. Утро, бл**ь…», - эмоционально подписал Владимир.

Позднее ведущий поблагодарил каждого за поддержку:

"Спасибо всем за ваши слова 🙏​. И да, сегодня будет офигенный день".

Напомним, недавно шоумен пережил большое горе, ушла из жизни его любимая бабушка. Остапчук отправился в родную Умань, чтобы проводить ее в последний путь. Кристина при этом оставалась дома в Киеве.

«Владимира я поддерживала всю неделю, когда его бабушка по папе была при смерти. И вчера, когда ее не стало, тоже. Не поехала, так как не видела ее никогда и, думаю, была бы там лишней», - объяснила тогда она свое решение.

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