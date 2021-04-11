Украинский телеведущий Владимир Остапчук отправился на отдых со своей роскошной женой
Как передает Politeka.net, после того, как Остапчук ушел из семьи его жизнь стала насыщенна путешествиями и развлечениями. Со своей новой женой Кристиной Горняк Владимир любит проводить время активно. Парочка уже летала на Мальдивы, а пока в мире строгий карантинный режим, семейство выбирается на недолгие выходные на украинские курорты. Они частенько бывают в Карпатах, Одессе, а также ездят в различные комплексы для релакса.
В этот раз Остапчуки отправились в Карпаты. Они отдыхают там большой компанией, но успевают уделить время и друг другу. У себя в Инстаграм парочка синхронно опубликовала фото с невероятно красивым пейзажем карпатских лесов. Владимир и Кристина выглядели умиротворенно.
«Перезагрузка d o n е», - подписала фото Кристина.
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«Детокс в Карпатах», - отметил у себя в Инстаграм Остапчук.
В комментариях парочке оставили массу приятных слов и пожеланий.
"То есть вёдрышко наливки эври дэй - это детокс называется?", «Повезло вам», «Райское наслаждение», «Красивое фото», «Вы так подходите друг другу», «Крутые», «Кайф», «Огонь», «Карпаты для отдыха это самое то», - пишут пользователи сети.
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