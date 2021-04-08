Нова дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, яку в Мережі називають танцюючим нотаріусом, показала, що вміє на паркеті
Як передає Politeka.net, 34-річна красуня опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала спекотне тренування з переможцем 4-го сезону "Танців з зірками" Ігорем Кузьменком.
Дівчина нещодавно вирішила "труснути старовиною" та згадати свою бурхливу танцювальну молодість, а її давній друг Ігор їй в цьому зголосився допомогти.
"Я не танцювала самбу 20 років. Чому так складно??? igorkuzmenko_official_, ну, ти як завжди👌", - підписала кадри Христина.
Варто відзначити, наряд дружина Остапчука для тренування вибрала вельми ефектний. Вона була в прозорому топі, крізь який просвічувався леопардовий ліфчик, а також в міні-спідниці з пікантними розрізами. Товсті шкарпетки та босоніжки з плетінням доповнили цей "бойовий" лук.
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"Спроба номер два станцювати в моїх нових туфлях... Через біль і рвані шкарпетки😂, - поскаржилася Христина , - як говорили на танцях, що самба - це вбивця... це факт!"
У підсумку Горняк, несподівано для себе, отримала, судячи з усього, масу задоволення: "Записуйтеся до Ігоря, будете кайфувати, як я".
Раніше ми розповідали, що дружина Остапчука хвалилася своїм першим тренуванням з Кузьменком. Вже тоді вона розуміла, що доведеться важко працювати заради хорошого результату:
"Все необхідно проходити через біль і працю, але... Але я точно знаю, що у мене вийде!!!"
Нагадаємо, дружина Остапчука ошелешила виглядом з роздутими губами і вилицями: "Нова я? Муж, как тебе?".
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