Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука вызвала переполох появлением с «накачанными» губами и перекроенным лицом
Кристина Горняк напугала подписчиков своим изменившимся лицом на новых кадрах в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Нотариус опубликовала Сториз, на которых показала свое «подкорректированное» лицо. Так, на кадрах Горняк появилась с огромными «накачанными» губами, гигантскими скулами и тонким носом.
«Когда очень устал работать и решил поставить ставки на свою внешность, но слегка, немного ее подкорретикровал», - произносит Кристина на видео.
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Впрочем, переживать за внешность жены ведущего не стоит, ведь это была всего лишь маска для соцсети.
«Новая я? Муж, как тебе?», - подписала кадры Горняк.
В следующем Сториз она рассказала, что это видео произвело сильное впечатление на ее подписчиков, которые тут же принялись засыпать ее сообщениями.
«Конечно же я такое никогда не сделаю. Если я такое когда-то сделаю, то отпишитесь от меня все. Я больше за натуральность, ну или приближенность к натуральности», - поделилась своим мнением жена ведущего.
Она отметила, что с такими губами выглядела бы скорее смешно.
«Было бы смешно мне с такими губами! Представляю взгляды людей», - добавила Горняк.
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