Жена известного ведущего гипершоу "Маска" Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк похвасталась бодрым утром субботнего дня

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Кристина Горняк, жена эпатажного телеведущего показала свое утро. Как оказалось Кристина в субботу отправилась на работу, но по этому поводу не унывает.

Девушка написала в своем сторис, что отправляется "на работу и по делам". Кристина похвасталась солнечной, и, наконец, весенней погодой в Киеве, и посоветовала своим фанатам не сидеть дома, а отправляться на улицу под любым предлогом. Девушка станцевала в автомобиле под трек Монатика и Ко "РитмоLove": "Нравится быть ближе..."- подпела Кристина.

В офисе Кристина рассказала, что на работе ее ожидает проверка, и поделилась процессом проверки. "Архив сам себя не сделает, - заявила Кристина, - у нотариуса есть плановые проверки, раньше они были раз в три года, теперь раз в два года. Мы складываем весь архив, все сшиваем, все проверяем, делаем описи, номенклатуру, утверждаем, в общем, очень много дел".

Однако, несмотря на много дел Кристина отправилась за своими рубашками и пиджаками в ателье, вновь порадовавшись прекрасной весенней погодке.

Не так давно Кристина опубликовала фото, на котором выглядела хмельной, о чем сообщила своим подписчикам. Жена телеведущего "Маска" подчеркнула, что такой взгляд у нее получается без алкоголя, главное, чтобы внутри было такое же состояние... "Смесь загадки слегка присыпать флиртом и добавить щепотку томности, и вот, вуаля - взгляд прямо в сердце!", - заявила девушка.

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