Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука зажгла на полную с соперником звездного мужа

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото и видео с тренировки по танцам. Как известно, Кристина очень любит танцевать. У себя в сети она подписана как танцующий нотариус.

На видео она зажигала с победителем «Танці з зірками» Игорем Кузьменко, который в одном из сезонов шоу был соперником Остапчука. Правда, Кузьменко выбыл в первом эфире, а Остапчук почти дошел до финала.

«В моем возрасте станцевать целую минуту ча-ча-ча - это уже подвиг! Обожаю танцы! Если есть возможность, иду на тренировку с победителем шоу: «Танці з зірками» Игорем Кузьменко и учусь.

Конечно тело что-то помнит, но до идеала далеко, ой как далеко! Я себе поставлю цель и буду медленно, но с удовольствием к ней идти, а вдруг ?))) думаю, что у Игоря точно получится меня научить и отточить мои движения!», - отметила Кристина.

В комментариях ей оставили массу приятных отзывов.

«Офигенно, какой там возраст))», «Вау!) Очень круто двигаетесь!!) Молодец!) прекрасный танец!!)», «Вот это красотка! Большая молодец. Всё помнит тело», «Идеально», «Ты очень клево танцуешь», «Мотивируете», - пишут люди.

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