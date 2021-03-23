Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука відверто розповіла про прикру критику, яка обрушилася на неї через стосунки з шоуменом

Свого часу розставання Остапчука з першою дружиною заради коханки і їх подальше весілля викликали великий скандал. У новому пості в своєму Instagram нова дружина ведучого Христина Гірняк розповіла, що за цей час на неї вилилося багато критики, пише Politeka.net. Серед іншого, люди обговорювали її не ідеальну зовнішність.

"Що він в ній знайшов?" Подивися на свій ніс, ще й худа, попередня була куди краще..." Все це я чула протягом року, і хочу сказати - не дуже приємненько, але і не особливо зачіпає", - зізналася Гірняк.

Вона вважає, що якби ця критика змусила її зненавидіти свою зовнішність, це було б дійсно руйнівним.

"А так, всі ці слова просто заклик стати ще успішніше і впевненіше в собі", - заявила дружина Остапчука.

Вона додала, що зовнішність – далеко не найголовніше при виборі партнера.

Підписники Христини тут же відреагували на її пост.

"Однозначно він у вас знайшов енергію, блиск в очах, жіночність, друга, турботу ...а що чоловікові ще треба? Ну і звичайно ж Ви красуня, чого вже там", "через пару років чоловік розбереться і фініш", "всім не догодиш. Треба любити себе", - пишуть люди.

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