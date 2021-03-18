Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука рассказала о том, как он буквально достал для нее звезду с неба

Как известно, уход шоумена от бывшей жены к новой возлюбленной Кристине Горняк вызвал громкий скандал. Впрочем, даже несмотря на это новая жена Остапчука ничуть не стесняется рассказывать об их отношениях. Как сообщает Politeka.net, она поделилась новым постом на эту тему в своем Инстаграм.

Так, девушка призналась, что всегда мечтала, чтобы на ее свадьбе выступала Верка Сердючка, а Остапчук смог обеспечить ей это.

«Помню как Вова сказал мне: «зай, у нас на свадьбе будет петь Сердючка, как ты и мечтала!!». Сначала я замерла, потом переспросила два раза, а потом поняла, что если мужчина хочет, то он будет и сможет для тебя доставать звезду с неба!!!! Б л а г о д а р ю!», - написала Горняк.

Она подчеркнула, что осталась в восторге от выступления одной из своих любимых артисток.

Кристина также поделилась фрагментом того самого вечера. На коротком видео можно увидеть, как они с Остапчуком увлеченно танцуют, а на заднем плане Сердючка подпевает под музыку. Для танцев Горняк выбрала облегающее вечернее платье с асимметричной юбкой и необычным дизайном верхней части.

Подписчики тут же принялись комментировать пост девушки.

«Какая же вы красивая пара», «Это очень красиво и искренно», «На Вас можно смотреть бесконечно, как романтично, а музыка завораживает», «Я сто раз пересмотрела, как красиво», - пишут люди.

Напомним, идеальный Остапчук показал, как ублажает уставшую жену, нужно всего две вещи: "С газиками и...".

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