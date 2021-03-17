Жена известного телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк устроила публичные заигрывания со своим звездным мужем

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором позировала на диванчике в одесском кафе. В руках у Кристины была чашка с кофе и бокал с шампанским. Девушка была одета в красивую белую кофточку и джинсы.

«Захотелось шампанского! Любимый муж @vova_ostapchuk, этот пост для тебя: купи домой пожалуйста, розового с газиками, устроим себе классный вечер! Люблю! А вы любите шампанское? Это фото из Одессы, где я решала, что мне выпить на завтрак: кофе или шампанского! Как вы поняли, выбирать я не люблю, беру все, что хочу!», - подписала фото Кристина.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов. Но не обошлось и без критики. Многие посчитали, что Кристина буквально устроила публичную прелюдию. Горняк осудили за то, что она не написала свою просьбу мужу в личных сообщениях.

«Какая ты красивая», «Мое второе имя - «Шампанское», «Идеальная женщина! Если бы это была реклама шампанского, то я бы уже покупала. Хорошего вам вечера», «Могла бы и в личку написать», - пишут пользователи сети.

Напомним, что изможденная после горячих танцев жена Остапчука не выдержала разлуки и призналась: "Пока мужа нет…".

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