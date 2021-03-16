Дружина відомого телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк посвітила апетитними формами в пікантному топіку
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала кілька сторіс, в яких розповіла про складний робочий день. Як відомо, дружина Остапчука працює нотаріусом. Так як у неї зараз немає помічника, всі справи їй доводиться виконувати самостійно.
Христина позувала в спокусливому білосніжному топі, під який, судячи з обрисів, вона не стала надягати нижню білизну. Апетитний бюст молодої красуні привертав погляди. Зверху Христина одягла стильний піджак в клітку.
"Якщо мене немає онлайн, то я офлайн в розриві. Це точно про мене, тому що я не встигла озирнутися, як вже чотири години. Я провела дуже багато консультацій і розмов. Я та людина, у якої або нічого не відбувається, або відбувається все одночасно", - зазначила Христина.
Вона також розповіла шанувальникам, що у них з Володимиром дуже багато спільних ідей, які вони ось-ось запустять в роботу.
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Як відомо, Христина Горняк потрапила в публічний простір після того, як стало відомо про її роман з відомим телеведучим.
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