Телеведущий Владимир Остапчук заявился в театр с новой женой и начал критиковать выступление Екатерины Кухар

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий и участник "Танцев со звездами" Владимир Остапчук, пришел в театр на спектакль балерины Екатерины Кухар и ее мужа Александра Стоянова. В театр Вова заявился не один, а с новой возлюбленной Кристиной Горняк. Фото и видео с мероприятия он показал в своем микроблоге в Instagram.

Сначала Вова и Кристина пили чай в буфете театра, он показал это на видео в сторис. "Сегодня знакомому говорю, что вечером не могу встретиться, потому что я иду на балет. Ты будешь танцевать? Нет! Я буду смотреть. Будет танцевать Катя Кухар", - говорит Вова в своем ролике перед спектаклем. Здесь же он показал свою компаньонку Кристину. "Мы пьем чай, чай", - говорит девушка. А тем временем Владимир добавляет "А лучше бы коньячок".

Дальше Остапчук показал фото и видео самого спектакля, в котором на сцену вышла Кухар с мужем. "Так… кто-то у нас стал балетным критиком. Жду тебя на классике", - подписал один из фрагментов Вова. Он также принялся наигранно критиковать выступление Кухар, якобы за ее критику на "Танцах со звездами. "Носок не дотянула два раза, ручкой не так повела. Я бы больше экспрессии добавил", - комментирует Остапчук выступление балерины.

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