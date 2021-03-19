Экс-жена известного телеведущего Владимира Остапчука появилась на вечеринке с незнакомцем, однако тщательно пыталась скрыть его от любопытных глаз

Как передает Politeka.net, в интервью программы ЖВЛ на Youtube, Елена Войченко попросила не показывать мужчину, с которым пришла.

На вопрос, занято ли наконец ее сердце, Елена ответила витиевато, поблагодарив за такое предположение.

От женщины не ожидали появления на публике с незнакомцем, и это стало настоящим сюрпризом. Отвечая на вопрос ведущей, Елена заявила, что она надеется, что в скором будущем "так и будет", касательно нового мужчины в ее жизни.

"Я хочу поблагодарить вас за такое предположение про сердце, не одна, мне очень льстят ваши предположения. Однако я не думаю, что сейчас время говорить о таких вещах. Я надеюсь, что так скоро и будет".

После чего экс-жена Остапчука рассказала, каким видит своего мужчину и какие качества оценивает.

"Мужчина должен быть зрелым, честным перед самим собой, в первую очередь. Из своего опыта, если бы человек сразу показал, какой он, то не было бы никаких вопросов. Теперь я буду внимательней к тем людям, которые любят играть", - заявила Елена.

Поклонники, услышав радостную новость о вероятном возлюбленном Елены, тут же прокомментировали:

"Ну наконец то она пустилась во все тяжкие. Теперь у Вовки подгорать начнёт", "Ну серьезно?) что это за детский сад?) Елена так не хотела, чтобы показывали ее ухажераЮ что приперлась с ним на тусовку, где куча людей😂 типа там его никто ни увидел😅", "Хай зараз на мене накинуться захисники екс-дружини Остапчука, але вона бреше . Навіть сама дитина на її слова реагує нервово, бо чує, що мама говорить. Мені шкода, що вона сама себе не поважає, живе досі у минулому", "Дай Бог ОГРОМНОГО СЧАСТЬЯ Елене Войченко... она прекрасна- Елена Прекрасная... а Остапчук пусть идет ...с миром.))))"

Напомним, что скандальный Остапчук показал подросшую дочку и рассказал о семейных проблемах: «К сожалению…».

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