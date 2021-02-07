Украинский телеведущий Владимир Остапчук не исключает, что ему придется развестись со второй женой Кристиной

Как сообщает Politeka.net, знаменитость уже пережил развод с Еленой Войченко, которая родила ему двух детей: Эмилию и Эвана-Александра. На своей странице в "Инстаграм" он поделился своими мыслями о браке с Кристиной Горняк. Поклонники поинтересовались: "Вы уверены, что брак с Крис навсегда?".

В ответ Владимир Остапчук выложил в сториз романтичное видео речной прогулки на яхте. Ведущий в розовой рубашке и шортах в тон и его возлюбленная замерли на носу судна, сплели пальцы на руках и подняли их высоко вверх. В порыве страсти молодые люди принялись обниматься и целоваться, несмотря на ветренную погоду.

"Нет. Я вообще не понимаю слова "навсегда". Поймите правильно - ми не можем быть уверены даже в том, что будет завтра. Но в том, что мы оба счастливы тут и сейчас - уверен", - заявил Владимир Остапчук в описании.

Звезда "Маски" также опубликовал трогательный кадр со своей свадьбы с Кристиной и поддержал девушку, которая отчаялась найти себе мужа:

"Никогда! Слышите, никогда! Не комплексуйте по этому поводу. Любовь обязательно придёт, иногда - когда вы ее совсем не ждете. И перевернет Ваш мир навсегда. А пока наслаждайтесь и живите сегодня".

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