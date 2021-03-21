Кристина Горняк, вторая супруга шоумена Владимира Остапчука, раскрылась новым способом
Как передает Politeka.net, 34-летняя девушка опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала, как выглядит по утрам и обескуражила внезапным признанием.
Так, Кристина предстала в белоснежном халате, с патчами под глазами. Девушка без стеснения продемонстрировала свою естественную внешность, при этом на ее лице не было ни грама косметики. Ее гладенькая кожа аж светилась красотой и здоровьем.
Кристина с чашечкой кофе в руках пожелала всем доброго утра.
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Далее, за завтраком, жена Остапчука решила раз и навсегда доказать мужу, что в ней течет еврейская кровь. Видимо, разговор зашел о предках.
"Вовчик всегда мне не верил, что у меня есть корни еврейские, а теперь... Я думаю у тебя уже нет вопросов?", - обратилась она к нему, показывая старое фото в рамке. На снимке была запечатлена прабабушка Кристины.
"Нет, ну, тут похоже, конечно, но тест мы закажем...", - с улыбкой ответил Владимир.
Ранее мы рассказывали, Кристина похвасталась в Инстаграм тем, как ее ублажает влюбленный супруг. В частности, девушка назвала две вещи, которые делают ее счастливой. Это цветы и шампанское.
Парочка сначала покуражилась перед камерой в коридоре своей квартиры, снимая отражение в зеркале. После поцелуев и объятий они перебрались в гостиную, где Владимир разлил по бокалам игристый напиток.
"Встретились дома, уставшие, но теплые друг к другу!", - подписаны кадры.
Напомним, идеальный Остапчук показал, как ублажает уставшую жену, нужно всего две вещи: "С газиками и...".
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