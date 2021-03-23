Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука откровенно рассказала об обидной критике, которая обрушилась на нее из-за отношений с шоуменом

В свое время уход Остапчука от первой жены к любовнице и их последующая свадьба вызвали большой скандал. В новом посте в своем Инстаграм новая жена ведущего Кристина Горняк рассказала, что за это время на нее вылилось много критики, пишет Politeka.net. Среди прочего, люди обсуждали ее не идеальную внешность.

«Что он в ней нашёл? «Посмотри на свой нос, ещё и худая, предыдущая была куда лучше...» Все это я слышала на протяжении года, и хочу сказать - не очень приятненько, но и не особо задевает», - призналась Горняк.

Она считает, что если бы эта критика заставила ее возненавидеть свою внешность, это было бы действительно разрушительным.

«А так, все эти слова просто призыв стать еще успешнее и увереннее в себе», - заявила жена Остапчука.

Она добавила, что внешность – далеко не самое главное при выборе партнера.

Подписчики Кристины тут же отреагировали на ее пост.

«Однозначно он в вас нашёл энергию, блеск в глазах, женственность, друга, заботу ...а что мужчине ещё надо? Ну и конечно же вы красотка, чего уж там», «Через пару лет мужчина разберётся и финиш», «Всем не угодишь. Надо любить себя», - пишут люди.

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