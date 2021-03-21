Христина Горняк, друга дружина шоумена Володимира Остапчука, розкрилася новим способом

Як передає Politeka.net, 34-річна дівчина опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала, як виглядає вранці та збентежила раптовим зізнанням.

Так, Христина постала в білосніжному халаті, з патчами під очима. Дівчина без сорому продемонструвала свою природню зовнішність, при цьому на її обличчі не було ні грама косметики. Її гладенька шкіра аж світилася красою і здоров'ям.

Христина з чашкою кави в руках побажала всім доброго ранку.

Далі, за сніданком, дружина Остапчука вирішила раз і назавжди довести чоловікові, що в ній тече єврейська кров. Мабуть, розмова зайшла про предків.

"Вовчик завжди мені не вірив, що у мене є коріння єврейське, а тепер... Я думаю у тебе вже немає питань?", - звернулася вона до нього, показуючи старе фото в рамці. На знімку була відображена прабабуся Христини.

"Ні, ну, тут схоже, звичайно, але тест ми замовимо...", - з посмішкою відповів Володимир.

Раніше ми розповідали, Христина похвалилася в Instagram тим, як її догоджає закоханий чоловік. Зокрема, дівчина назвала дві речі, які роблять її щасливою. Це квіти й шампанське.

Парочка спочатку покуражилася перед камерою в коридорі своєї квартири, знімаючи відображення в дзеркалі. Після поцілунків і обіймів вони перебралися до вітальні, де Володимир розлив по келихах ігристий напій.

"Зустрілися вдома, втомлені, але теплі один до одного!", - підписані кадри.

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