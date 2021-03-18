Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука розповіла про те, як він буквально дістав для неї зірку з неба

Як відомо, відхід шоумена від колишньої дружини до нової коханої Христини Гірняк викликав гучний скандал. Втім, навіть незважаючи на це нова дружина Остапчука нітрохи не соромиться розповідати про їхні стосунки. Як повідомляє Politeka.net, вона поділилася новим постом на цю тему в своєму Instagram.

Так, дівчина зізналася, що завжди мріяла, щоб на її весіллі виступала Вєрка Сердючка, а Остапчук зміг забезпечити їй це.

"Пам'ятаю як Вова сказав мені: "зай, у нас на весіллі співатиме Сердючка, як ти і мріяла!!". Спочатку я завмерла, потім перепитала два рази, а потім зрозуміла, що якщо чоловік хоче, то він буде і зможе Для тебе діставати зірку з неба!!!! Б л А г о д А Р ю!", - написала Гірняк.

Вона підкреслила, що залишилася в захваті від виступу однієї зі своїх улюблених артисток.

Христина також поділилася фрагментом того самого вечора. На короткому відео можна побачити, як вони з Остапчуком захоплено танцюють, а на задньому плані Сердючка підспівує під музику. Для танців Гірник вибрала облягаючу вечірню сукню з асиметричною спідницею і незвичайним дизайном верхньої частини.

Передплатники тут же почали коментувати пост дівчини.

"Яка ж ви красива пара", "це дуже красиво і щиро", "на Вас можна дивитися нескінченно, як романтично, а музика заворожує", "я сто разів переглянула, як красиво", - пишуть люди.

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