Вторая жена известного украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк поделилась пикантным кадром

Как передает Politeka.net, Кристина очень яркая и необычная девушка. Она работает нотариусом, но после того, как стала встречаться с Остапчуком, стремительно набирает популярность как блогер. Девушка увлекается танцами, любит ухаживать за собой и стильно одеваться. Это привлекает огромную аудиторию женщин, которые восхищаются жизнью новообразовавшейся молодой семьи.

Стоит отметить, что в начале отношений с Владимиром в сторону Кристины направлялось много хейта. Сейчас девушке все чаще пишут добрые комментарии.

На свежем фото Кристина предстала в весьма соблазнительном виде, подчеркнув, что очень любит находится в таком состоянии.

«Люблю свой такой слегка хмельной взгляд! И, кстати, он у меня получается и без алкоголя, главное, чтобы внутри было такое же состояние...Смесь загадки слегка присыпать флиртом и добавить щепотку томности, и вот, вуаля - взгляд прямо в сердце!», - подчеркнула Горняк.

Под постом яркой красотке оставили массу приятных слов.

«Кристина, Вы очаровательны», «Красотка на все 100%», «Классная. А что внизу, со стилем «худышки»?», «Такая загадочная», - пишут пользователи сети.

Напомним, что игривая жена Остапчука засветила вечерние забавы с мужем, за уши не оторвать: кадры идиллии.

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