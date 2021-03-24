Известный украинский ведущий Владимир Остапчук повеселил новой пародией на советы своей коллеги Ольги Фреймут по правильному этикету

Недавно любительница хороших манер Фреймут решила продемонстрировать украинкам, как правильно пить из бокала. На своей странице в Инстаграм Остапчук опубликовал видео, в котором высмеял этот урок этикета.

Так, в своем видео Фреймут подчеркивает, что бокал во время питья должен находиться под углом не больше 45 градусов, а затем показательно демонстрирует, как надо и не надо делать.

В своей версии ролика Остапчук сидит за столом с бокалом для вина и обращается к зрителям, пародируя манеру речи Фреймут:

«Как правильно пить? Вот так?».

Ведущий подносит к губам бокал с водой и не слишком грациозно выпивает ее.

«Нет-нет-нет! Нужно, чтобы в бокале было не меньше 45 градусов», - с улыбкой продолжает Остапчук и берет в руки уже другой бокал, на этот раз – явно с алкоголем.

Украинцы тут же принялись комментировать шуточный ролик.

«100% вы правы», «Неужели она не только меня напрягает», «Я переживаю за ее мужа», «Так. Теперь нужна инструкция для тех, у кого таки меньше 45°», «Владимир, ну ты и приколист», «Вдохновился так вдохновился», - пишут люди.

Отметим, что ранее Остапчук уже делал свою пародию на ролик Фреймут о том, как правильно поднимать упавшее.

Напомним, Остапчук, раздвинув ноги шире плеч, публично посмеялся над Фреймут: "Сделал мой день!".

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