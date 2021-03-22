Известная пара телеведущий Владимир Остапчук и его новая жена нотариус Кристина продолжают интересовать поклонников, размещая в соцсети свои ежедневные истории

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Кристина разметила несколько видео, в которых Владимир в поте лица собирает стул. Он вставляет колесики, а Кристина в это время комментирует.

"Пригласила любимого на обед. Но... еду надо заработать. Приехал стул для помощника, поэтому вот...", - рассказывает Кристина.

В это время Владимир заявил: "Зая, ты хоть знаешь мои расценки? Как минимум, как миниум...". Владимир назвал очень дорогостоящий ресторан, поэтому Кристина была рада локдауну, и сумела соскочить с темы "Я бы с удовольствием, но карантин, дело такое, так что...".

Сама же подписала видео: "Ох и запросики у вас, Владимир, карантин спасает!".

Парочка часто радует фото и видео, размещая забавные истории своей жизни для поклонников. Не так давно Кристина жаловалась на карантин, ведь не представляет свою жизнь без походов в рестораны. Однако теперь приходится готовить самостоятельно либо вызывать доставку домой или в офис.

Стоит сказать, что Кристина и Владимир следят за тем, что они употребляют в пищу. Поэтому Кристина никогда не жалуется на свою внешность, наоборот демонстрируя ее поклонникам без косметики.

Недавно Кристина разместила видео утренних процедур, похваставшись здоровым и сияющим цветом лица.

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