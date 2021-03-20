Экс-жена известного телеведущего Владимира Остапчука появилась на TikTok-вечеринке и рассказала об отношениях с бывшим

Как передает Politeka.net, в интервью программы ЖВЛ на Youtube-канале, Елена Войченко рассказала об отношениях с бывшим. Как известно, пара рассталась в осенью 2019 года, а судебные разбирательства еще продолжаются.

Без скандалов не обошлось, Владимир Остапчук хотел забрать у жены обоих совместных детей, а она в свою очередь заявила, что бывший муж материально не помогает семье. Елена до сих пор с болью вспоминает о бывших отношениях.

На вопрос, как можно описать отношения, в которых находится Елена и Владимир, женщина говорит: "Никак. Я не хочу в принципе разговаривать о человеке, который никаким образом не принимает участие в жизни моей семьи".

Тогда ведущая спросила, как же так, ведь он показывает, что с детками он видится.

"Ну, наверное, в школе, в садике, 14 секунд для сторис, но....". Также Елена сказала, что они такие темы не обговаривают.

В то же время, Владимир Остапчук часто публикует фотографии с детьми. В недавнем посте он поздравил своего сынишку Эвана, с трехлетием: "Любимый сын. Тебе сегодня 3, целых три года. Ты мой принц, моя гордость и моя безусловная любовь. Я всегда буду рядом и всегда буду тебя обожать. Твой папуся ❤️", - написал Остапчук.

В сторис Остапчука телеведущий рассказал, что видится с детьми по 30-50 минут в садике и школе, из-за того, что не может договориться с экс-женой о времени посещения детей.

"Жду решение о графике посещения детей", - написал Остапчук, отвечая на вопросы фолловеров.

Напомним, что новая жена Остапчука раскрыла, на что пошел ради нее ведущий накануне свадьбы: "Если мужчина хочет..."

Как сообщала Politeka, идеальный Остапчук показал, как ублажает уставшую жену, нужно всего две вещи: "С газиками и...".

Также Politeka писала, что игривая жена Остапчука устроила публичные прелюдии со звездным мужем: «Классный вечер…».