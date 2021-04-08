Новая жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, которую в Сети называют танцующим нотариусом, показала, что умеет на паркете

Как передает Politeka.net, 34-летняя красотка опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала жаркую тренировку с победителем 4-го сезона "Танців з зірками" Игорем Кузьменко.

Девушка недавно решила "тряхнуть стариной" и вспомнить свою бурную танцевальную молодость, а ее давний друг Игорь ей в этом вызвался помочь.

"Я не танцевала самбу 20 лет. Почему так сложно??? igorkuzmenko_official_, ну, ты как всегда👌", - подписала кадры Кристина.

Стоит отметить, наряд жена Остапчука для тренировки выбрала весьма эффектный. Она была в прозрачном топе, сквозь который просвечивался леопардовый лифчик, а также в мини-юбке с пикантными разрезами. Толстые носки и босоножки с плетением дополнили этот "боевой" лук.

"Попытка номер два станцевать в моих новых туфлях... Через боль и рваные носки😂, - пожаловалась Кристина, - Как говорили на танцах, что самба - это убийца... это факт!"

В итоге Горняк, неожиданно для себя, получила, судя по всему, массу удовольствия: "Записывайтесь к Игорю, будете кайфовать, как я".

Ранее мы рассказывали, что жена Остапчука хвасталась своей первой тренировкой с Кузьменко. Уже тогда она понимала, что придется тяжело трудиться ради хорошего результата:

"Все необходимо проходить через боль и труд, но... Но я точно знаю, что у меня получится!!!"

Напомним, жена Остапчука ошарашила видом с раздутыми губами и скулами: "Новая я? Муж, как тебе?".

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