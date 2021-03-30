Известный украинский шоумен, ведущий «Маски» Владимир Остапчук сообщил о горе в семье

Как передает Politeka.net, об этом 36-летний телеведущий рассказал в сторис своего Инстаграм.

«Уехал в Умань. Бабушки не стало. Успел на прошлой неделе попрощаться…», - сообщил телеведущий.

Ранее Остапчук рассказывал, что у его бабушки случился инсульт, она упала, разбила голову и теперь ее забрали к себе родители Владимира. Когда это случилось он приехал к родителям, чтобы проведать бабушку.

Также он показал фото со своей бабушкой Олей, которой 95 лет.

«Вы знаете, что у меня есть две бабушки, мамина и папина. И папина бабушка она сама жила в селе. Ну, ей конечно помогали, родители приезжали. И сейчас случилась не очень хорошая штука, у бабушки был инсульт, и бабушку привезли. Теперь у мамы моей две мамы, которые живут в Умани. Приехал помочь и конечно увидеть бабулек», - рассказывал телеведущий.

Как известно, Владимир Остапчук родился и вырос в городе Умань на Черкасщине. Он был единственным ребенком в семье. В Киев будущий телеведущий переехал в 2009 году. Уже после того, как получил высшее образование, кстати. По специальности Владимир Остапчук – филолог.

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