Известный украинский ведущий Владимир Остапчук поделился смелым фото со своей женой, Кристиной Горняк
В прошлом году ведущий шоу "Маска" женился на юристе Кристине Горняк, которая также занимается танцами, передает Politeka.net. Пара часто делится в своих аккаунтах в Инстаграм совместными кадрами.
В этот раз Остапчук разместил в своем Инстаграм пикантное фото, где он вместе с возлюбленной позирует в ванной на Мальдивах.
Примечательно, что ванна находилась в помещении с открытой крышей.
Оба, вероятно, были полностью обнаженными, но пена прикрыла все самое интимное. Кристина улыбалась, держа в руке бокал с шампанским, а Владимир позировал чуть подальше, немного показав свой торс.
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"Хочется опять на морько, а не вот это все😎 ⠀ Если ты “за” - скажи в комментах куда ты хочешь поехать отдыхать, а я тебе помогу🙌...", - написал автор поста.
За полчаса публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.
"Не важно, лишь бы отдохнуть. За 11 лет 🙌", "Мечтаю в Стамбул слетать хотя бы на 3 дня ", "Оо, мечтаю полетать на воздушном шаре, поэтому Каппадокия подошла бы идеально😊", "Грузия - это прям мечта уже нескольких лет", - написали пользователи сети.
Отметим, что подобное фото ранее делала звездная семья Надя Дорофеева и Владимир Дантес. Оба певца позировали в ванной с цветами на Бали. Кажется, что Остапчук и его супруга вдохновились этим кадром и повторили "подвиг".
"Всем поцелуйчик от @nadyadorofeeva и удивленное веснушчатое лицо от меня)", - написал Дантес.
Напомним, что беспардонный Остапчук посмеялся над "правильной" Олей Фреймут и показал ей, как надо: "Владимир, ну ты и...".
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