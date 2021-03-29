Известный украинский ведущий Владимир Остапчук поделился смелым фото со своей женой, Кристиной Горняк

В прошлом году ведущий шоу "Маска" женился на юристе Кристине Горняк, которая также занимается танцами, передает Politeka.net. Пара часто делится в своих аккаунтах в Инстаграм совместными кадрами.

В этот раз Остапчук разместил в своем Инстаграм пикантное фото, где он вместе с возлюбленной позирует в ванной на Мальдивах.

Примечательно, что ванна находилась в помещении с открытой крышей.

Оба, вероятно, были полностью обнаженными, но пена прикрыла все самое интимное. Кристина улыбалась, держа в руке бокал с шампанским, а Владимир позировал чуть подальше, немного показав свой торс.

"Хочется опять на морько, а не вот это все😎 ⠀ Если ты “за” - скажи в комментах куда ты хочешь поехать отдыхать, а я тебе помогу🙌...", - написал автор поста.

За полчаса публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.

"Не важно, лишь бы отдохнуть. За 11 лет 🙌", "Мечтаю в Стамбул слетать хотя бы на 3 дня ", "Оо, мечтаю полетать на воздушном шаре, поэтому Каппадокия подошла бы идеально😊", "Грузия - это прям мечта уже нескольких лет", - написали пользователи сети.

Отметим, что подобное фото ранее делала звездная семья Надя Дорофеева и Владимир Дантес. Оба певца позировали в ванной с цветами на Бали. Кажется, что Остапчук и его супруга вдохновились этим кадром и повторили "подвиг".

"Всем поцелуйчик от @nadyadorofeeva и удивленное веснушчатое лицо от меня)", - написал Дантес.

Напомним, что беспардонный Остапчук посмеялся над "правильной" Олей Фреймут и показал ей, как надо: "Владимир, ну ты и...".

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